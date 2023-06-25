الممكلة العربية السعودية تستضيف 150 عالما من اليمن خلال موسم الحج

أعلن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، استضافة 150 عالما من اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس، الأحد، بأن هيأت الأمانة العامة للبرنامج مختلف التجهيزات من لحظة وصولهم والممتدة خلال موسم الحج وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين بعد أداء مناسك الحج.

وأشارت واس، إلى أن الضيوف من علماء اليمن، أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيمة، مثمنين خدمة المملكة للحرمين الشريفين وعنايتها بضيوف الرحمن من أصقاع العالم .

السعودية تستعين بوفد "بيطرى مصرى" لفحص لحوم الهدى والأضاحى

والجمعة، أوفدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعثة من ٣٠٦ أطباء إلى السعودية وذلك للمشاركة في الكشف على لحوم الهدي والأضاحي خلال موسم الحج هذا العام، ضمن التعاون المتميز بين مصر والسعودية في جميع المجالات.

وأكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة، في بيان للوزارة، مراعاة اختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر، كون هذه البعثات تأتي لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصريين.

وقال صابر إن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة، مضيفًا أنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصري على الدعم المقدم من البعثة.

وأوضح أنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد، وفقا لبيان رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة.