سان بطرسبورج تشهد احتفالا ضخما لخريجي المدارس الثانوية

أقام الخريجين من مختلف المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورج، احتفالا ضخما بخضور عدد كبير من الفنانين والفرق الموسيقية.

وشهدت سان بطرسبورج، ما يعرف باسم “احتفالات الأشرعة القرمزية”، المخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس.

وتتوج تلك الاحتفالات بمرور سفينة روسيا الشراعية بنهر نيفا، تحت وابل من الألعاب النارية الاحتفالية.

وأعدت برنامج احتفالي للخريجين، بمشاركة عدد من الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية، وحضره خريجو المدارس في ساحة قصر الشتاء وسط العاصمة الثقافية لروسيا.

كما بلغ الحدث ذروته بمرور سفينة روسيا بأشرعتها القرمزية عبر نهر نيفا، تحت وابل من الألعاب النارية التي صبغت السماء ومعالم المدينة بألوانها.

وأشارت قناة روسيا اليوم في تقرير لها قبل قليل، بأن ضيوف المهرجان استقبلوا السفينة بصيحات مبتهجة وتصفيق، وكان ضيف الشرف، المغني الروسي شامان بانتظارهم على ظهر السفينة.

كما أقيم احتفال الخريجين هذا العام أيضا في ماريوبول، حيث تم بث الأحداث خلال الاحتفال في سان بطرسبورج، ولمشاهدة مرور سفينة أسول تحت الأشرعة القرمزية، تجمع حوالي 200 خريج من مختلف مدارس المدينة عند ضفتي النهر .

جدير بالذكر أن كل عام في سان بطرسبرج، في يوم السبت الأقرب إلى أقصر ليلة في العام، يقام الاحتفال الرئيسي لخريجي المدارس الثانوية الأشرعة القرمزية.

بايدن يبحث تطورات روسيا مع قادة 3 دول أوروبية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن بحث التطورات في روسيا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، إن الرئيس بايدن تلقى اليوم إحاطة من فريقه للأمن القومي حول التطورات في روسيا.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي ووزيرى الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة شاركوا في الإحاطة بشأن روسيا.

ولفت إلى أن بايدن بحث التطورات في روسيا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.