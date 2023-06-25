المغرب يحقق فوزًا مثيرًا على غينيا فى افتتاحية أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

نجا المنتخب الأوليمبي المغربي، من السقوط في فخ الخسارة، وقلب تأخره بهدف نظيف أمام نظيره الغيني، إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط.

وبتلك النتيجة، حصل المنتخب المغربي، على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة، ليتصدر المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

افتتح الجا سيمي باه، التسجيل لمنتخب غينيا، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن الشوط الأول، من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة منتخب المغرب، بعد تعرض عبدالصمد الزلزولي، للعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينفذ نجم برشلونة، الركلة ويضع الكرة في الشباك، مانحًا التعادل لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو بعد وجود لمسة يد على أحد لاعبي منتخب غينيا. وتقدم الزلزولي لتسديد الركلة، التي وضعها في الشباك معلنًا تقدم المغرب، بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل المنتخب الغيني، هدف التعادل في شباك المغرب، مستغلًا هفوة من الحارس علاء بلعروش، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية "الفار" بداعي وجود احتكاك من جانب مهاجم غينيا على الحارس المغربي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في أغلب فتراتها، ولم يقدم المنتخب المغربي الأداء المنتظر منه، وفشل في تهديد مرمى غينيا في عدة مناسبات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا غانا والكونغو في السادسة من مساء الأحد، في إطار الجولة الأولى من المجموعة ذاتها للبطولة.

وسيلتقي منتخب مصر، مع نظيره منتخب النيجر، في الثامنة مساء، في افتتاحية المجموعة الثانية، قبل أن يواجه منتخب مالي، نظيره الجابوني، في الحادية عشرة مساء، ضمن المجموعة ذاتها.