نادى سينما أوبرا الإسكندرية يختتم موسمه الفنى بموسيقى “فى بر مصر”

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء السبت، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للموسيقى، حيث تم عرض فيلم موسيقى “في بر مصر (الزمان)" الذي نال إعجاب الجمهور، وءلكزفي ختام الموسم الفنى ل نادي سينما أوبرا الإسكندرية.

وأقيمت ندوة فنية بحضور كل من: الدكتورة رانيا يحيى أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتور مدحت عبد السميع حشاد، أستاذ بقسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقي العربية "أكاديمية الفنون" وأدارت الندوة الإعلامية منى حجاب.

في بداية الندوة عبرت الدكتورة رانيا يحيى عن سعادتها بتواجدها بالإسكندرية والتي وصفتها بأنها عاصمة الثقافة والفنون في مصر.



وتحدثت عن فيلم “اليوم” بأنه تجربة فنية متميزة من خلال فكرته التي تمثل رحلة عبر الزمان وتصور مسيرة الموسيقى منذ بدايتها بدء بالحضارة الفرعونية التي علمت العالم بأجمعه كل أشكال العلوم والفنون وحتى العصر الحالي.

وأشارت إلى مراحل التراجع في الموسيقي التي ظهرت بالفيلم، كما تحدثت عن فنان الشعب سيد درويش الذي كان له الدور الأول والنقلة الحقيقة في تطور الموسيقى.

وتحدث الدكتور مدحت عبد السلام عن رؤيته لفكرة الفيلم وكيف عبرت الموسيقى عن ثقافات الشعوب بداية من قدماء المصريين مرورا ب الموسيقار داوود حسني، والشيخ سيد درويش، ثم عهد السيدة أم كلثوم و الموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وكيف أثرت الموسيقي على مصطلحات المجتمع وثقافته وتعاملاته.

ويوثق فيلم موسيقى “في بر مصر (الزمان)” تطور الموسيقيىالمصرية زمنيا منذ عهد الفراعنة مرورا بأهم المحطات في تاريخها ووصولا للعصر الحديث منذ بدايات القرن العشرين، وحتى الآن مع التركيز على أهم التجارب الموسيقية والغنائية في الموسيقى المصرية.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى2018-2019 بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.

نادي سينما أوبرا الإسكندرية

نادي سينما أوبرا الإسكندرية

نادي سينما أوبرا الإسكندرية

نادي سينما أوبرا الإسكندرية