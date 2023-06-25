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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد مجاهد: فكر الإخوان لم ينته.. ويحتاج لمواجهة قوية

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد،  رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق: “إننا نتعامل على أن الإخوان مشوا وهنا يكمن الخطر”.

وأضاف أحمد مجاهد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن أشخاص الأخوان ذهبوا، لكن فكرهم لم يذهب، لكن باقي حتى الآن. 

وشدد أحمد مجاهد على ضرورة اليقظة لوجود فكر الإخوان حتى الآن، لافتاً إلى أن المثقفين والمفكرين يتعاملون على أنهم انتصروا وأن الإخوان ذهبوا، وبأن عليهم الالتفات لصراعات صغيرة وأِشياء أخرى، لافتاً إلى أن ذلك تفكير خاطيء، فهذه الأحزاب لا تقوى إلا تحت الأرض.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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