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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين: القضية الجنائية ضد قائد فاجنر ستسقط وسيذهب إلى بيلاروسيا

الكرملين
الكرملين

نجحت وساطة رئيس بيلاروسيا، في تهدئة الأوضاع، وتوقف تحرك مقاتلي مجموعة فاجنر، نحو موسكو.

وأعلن الكرملين، أن القضية الجنائية ضد قائد فاجنر ستسقط، وسيذهب إلى بيلاروسيا، ولن يتخذ أي إجراءات قضائية ضد مقاتلي فاجنر، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

كما ذكر الكرملين، أن أزمة فاجنر مع وزارة الدفاع لن تؤثر على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن عن قبول قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية يفجيني بريجوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مقاتلي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

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فاجنر بيلاروسيا قائد قوات فاجنر

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