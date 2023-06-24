أحمد أيوب: مقبرة الخالدين ستحكي جزءًا مهمًا عن تاريخ العظماء للأجيال القادمة

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن الدولة حريصة على الرموز المصرية لأنهم جزءا منها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن مقبرة الزعيم أحمد عرابي، ومثلها مقبرة أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ، وقادة الفكر لأنهم لا يمثلوا قوة الدولة ورموزها فقط ولكن يجب أن نقدمهم للأجيال القادمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مقبرة الخالدين سوف تحكي جزء مهم جدًا من تاريخ العظماء على مدار العقود والأجيال القادمة لكل أهل مصر وزوارها.

الدولة تعيد القاهرة لمظهرها الجمالي

وتابع، أن القاهرة التاريخية وما يتم من تطوير في صلاح سالم والسيدة نفيسة هو تطوير للدولة والتي ضاعت ملامحها بسبب العشوائيات.