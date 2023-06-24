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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي: لا أفكر إلا في حصد الألقاب.. وأشعر بالخيبة لعدم التتويج بالأبطال

ميسي
ميسي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا يفكر سوى في التتويج بالألقاب الجماعية وليس الفردية فقط.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية: "تفكيري الدائم في الفوز بالألقاب الجماعية وليس الفردية".

وعن عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، رد: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بالنسبة لي عدم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر عامين".

وعلّق ميسي على انتقادات جماهير باريس سان جيرمان له، قائلا: "ما حدث لي تعرض له أيضًا كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، أنا أحترم الجماهير في النهاية".

وأتم تصريحاته: "حاليًا أنا في عمر الـ35 ولم أعد كما كنت آخر 10 أعوام عندما كنت لاعبًا في برشلونة".

ميسى إنتر ميامي الأمريكي باريس سان جيرمان الفرنسي دوري ابطال اوروبا

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