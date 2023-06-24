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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس تنشيط السياحة عن زيارة جوارديولا لمعبد الكرنك: مصر دولة آمنة ومضيافة

جوارديولا
جوارديولا

علق عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، على زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمعبد الكرنك بالأقصر، قائلًا إن زيارات المشاهير العالميين قد تكون بدعوة من مصر، أو رغبة من المشاهير أنفسهم ويتم التواصل مع الشركة السياحية المنظمة للرحلة لمعرفة رغباتهم، هل يودون أن تكون الزيارة في سرية تامة أما يقبلون بالترويج الدولي.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه في جميع الأحوال يجرى التنسيق لاستقبال المشاهير في المطارات وتيسير إجراءات الدخول والخروج وتنظيم برامج سياحية للمناطق الأثرية المهمة بشرح من كبار الأثريين في مصر، بالإضافة لاستضافتهم في مأدوبات عشاء أو غذاء، ومنحهم هدايا ومنشورات عن السياحة المصرية.

 

وأردف: "بعد ذلك نسألهم لو موافقين ينشروا صورهم نعممه على الصحافة المصرية، والترويج الدولي ونأخذ الفيديوهات ونعمل بها منشورات على مواقع تواصل خاصة بالهيئة بأكثر من 12 لغة نخاطب بها العالم".

 

وأوضح أن الرسالة الكبرى من وجود المشاهير في مصر، أن مصر دولة آمنة ومضيافة وفيها ترحاب، وأنهم اختاروا مصر لقضاء إجازتهم الشخصية مع أسرهم وعائلاتهم.

 

ولفت إلى أن بعض المشاهير جاءوا في زيارات سرية، مثل توم هانكس جاء بالاتفاق ورعاية وزارة السياحة، وكان بعيدا عن الأضواء، والصورة التي تسربت له التقطها مواطن له أثناء وجوده في مطعم.

الإسباني بيب جوارديولا جوارديولا جوارديولا في مصر بيب جوارديولا اخر النهار

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