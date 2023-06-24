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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" تُغلق باب التقدُّم لوظائف إدارة سلامة العمليات

ارشيفية
ارشيفية

أغلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، باب التقدُّم لوظائف إدارة سلامة العمليات انطلاقا من استراتيجية الوزارة لتفعيل منظومة سلامة العمليات في جميع الأنشطة الحيوية للقطاع طبقاً لأفضل الممارسات الفنية.

ويأتي ذلك في ضوء استحداث إدارة سلامة العمليات بالهياكل التنظيمية بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة والشركات التابعة ذات الصلة بالنشاط كأحد مخرجات مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول والتي تتطلب استقطاب أفضل الكوادر المؤهلة لشغل وظائف سلامة العمليات.

ومن المقرر أن يتم اختيار المرشحين للوظيفة وفقاً لمجموعة من المحددات والضوابط والتي تعتمد على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وكذلك استخدام أدوات تقييم ولجان مقابلات شخصية لقياس الكفاءات المطلوبة.

المجالات المطلوبة هي:

 1- سلامة العمليات.

2- منع الخسائر والسلامة الفنية.

3- السلامة التشغيلية.

الشروط الأساسية للتقديم هي كالآتي:

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية أو بكالوريوس علوم كيمياء ، أو إحدي التخصصات ذات الصلة بسلامة العمليات من كلية الهندسة وكلية العلوم .

المستوى الوظيفي المطلوب (مدير عام/ مدير عام مساعد/ مدير إدارة).

أن يستوفى المتقدم اشتراطات شغل المستوى الوظيفي المطلوب.

أن يكون المتقدم لديه الخبرة العملية المثبتة في إحدى التخصصات أو الإدارات الفنية ذات الصلة بسلامة العمليات .

أن يكون المتقدم حاصل على إحدى الشهادات التخصصية المعتمدة في مجال سلامة العمليات.

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