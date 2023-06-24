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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوزراء" يوضح لـ"آخر النهار" سبب نقل الجثامين من مقابر صلاح سالم

نادر سعد
نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص خلال جولته اليوم للمقابر المطلة على صلاح سالم، على اصطحاب الإعلام ووكالات الأنباء ليروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه المقابر بسبب المياه الجوفية.

المياه الجوفية أثرت على الرفات وأخرجت ما في باطن الأرض

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المياه الجوفية أثرت على الرفات وأخرجت ما في باطن الأرض، وهو لا يليق بحرمة الميت، ومن هنا جاءت فكرة نقل المقابر.

وتابع أن نقل الجثامين لا يخص شخصيات بارزة أو عظماء ساهموا في الدولة المصرية ولكن يخص كل الناس، والعظماء ستكون لهم مقبرة خاصة، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقلهم إلى مقبرة الخالدين. 

وأوضح أن الدولة قامت ببناء 20 ألف مقبرة بديلة للمواطنين العاديين في المدن الجديدة بجوار القاهرة، ومن تتم إزالة مقبرته سيتم نقل الجثمان للمقبرة الجديدة مجانًا والدولة تتكفل بنقل الرفات ومصاريفه والسبب الأساسي هو حجم المياه الجوفية الذي يهدد هذه المقابر. 

بناء 20 ألف مقبرة بديلة للمواطنين العاديين رئيس الوزراء السفير نادر سعد

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