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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس بيلاروسيا يعلن قبول قائد "فاجنر" تهدئة الوضع في روسيا

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية يفجيني بريجوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مقاتلي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس لوكاشينكو، في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة. واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

وأضاف المكتب: قام رئيس بيلاروس بالاتفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس "فاجنر" يفجيني بريجوجين، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

 

نجاح المفاوضات

وكشفت المكتب الإعلامي، عن أن المفاوضات مع بريجوجين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا. وقد قبل بريجوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة "فاجنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وذكر البيان، أنه في الوقت الحالي، يوجد خيار مقبول ومريح تماما لحل الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة".

وفي وقت مبكر من صباح السبت، سيطرت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. 

ولاحقًا، أشارت مصادر روسية إلى أن قوات مجموعة "فاجنر"، مدعومة بـ 150 آلية عسكرية، تتقدم في ليبيتسك، على بعد 340 كيلومتر من موسكو.

من جهة أخرى، قال مصدر قريب من قادة "فاجنر" في منطقة دونيتسك إن قوة المجموعة العسكرية الخاصة "تضم أقل من 25 ألف مقاتل إجمالا"، مضيفا أن "هناك أكثر من 5 آلاف في روستوف".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.

وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

قائد مجموعة فاجنر رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو قبول التهدئة التمرد المسلح في روسيا ​​​فلاديمير بوتين

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