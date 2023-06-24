حسين الشحات.. كيف تفاعل الجمهور مع تجديد عقد لاعب الأهلي؟ (بيانات)

في خبر سار لجماهير النادي الأهلي، أعلن النادي رسميًا عن تجديد عقد نجمه حسين الشحات لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد فترة من المفاوضات والجدل حول مستقبل اللاعب مع الفريق.

وفي الساعات القليلة الماضية، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالفرحة والتهاني بعد إعلان الأهلي عن استمرار حسين الشحات في صفوفه، فاللاعب أثبت جدارته وولائه للقميص الأحمر، وأصبح من أبرز نجوم الفريق والمنتخب، وأحد أعمدة المشروع الكروي للمارد الإفريقي.

لم يكن خبر تجديد عقد حسين الشحات مجرد خبر رياضي، بل كان حدثًا اجتماعيًا وثقافيًا، كونه رفض عروض مالية باهظة من نواد أخرى، فاللاعب يمثل قصة نجاح وإصرار وطموح، استطاع أن يتغلب على كل التحديات والصعاب، وأن يحقق حلمه في الانضمام إلى ناديه المفضل، وأن يسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.

وكان حسين الشحات قد انضم إلى الأهلي في يناير 2019 قادمًا من العين الإماراتي في صفقة قياسية بلغت 5 ملايين دولار، وقدم مستويات مميزة مع الفريق وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

وبعد جلسة حاسمة بين الطرفين، تم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي كلا الجانبين، حيث سيحصل حسين الشحات على 42 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، بزيادة مليون جنيه كل موسم، إلى جانب نسبة من الإعلانات.

الأكثر بحثًا

كانت ردود الفعل على تجديد عقد حسين الشحات متباينة بين مؤيد ومعارض، فبينما هنأ محبو الأهلي واللاعب على هذا القرار، انتقده بعض المشككين، معتبرين أن الشحات لا يستحق هذه القيمة المالية أو هذه المكانة في الفريق، وأن هناك لاعبين أفضل منه في مركزه.

وفي الوقت الذي تصدرت فيه أخبار تجديد عقد اللاعب حسين الشحات للنادي الأهلي، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظى بها اللاعب، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية، خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول تجديد عقد اللاعب حسين الشحات، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة الثالثة صباحًا، يوم 24 يونيو الجاري، بنسبة 60 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل في السادسة مساءً، إلى 85 عملية بحث، ثم يبلغ ذروته في الساعة السادسة والنصف مساءً، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

وكانت أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن خبر تجديد عقد حسين الشحات للنادي الأهلي، عبر “جوجل”، هي بني سويف بنسبة 100، وتليها البحيرة بنسبة 85، ثم الشرقية بنسبة 85، وجنوب سيناء بنسبة 82، وقنا بنسبة 75 عملية بحث.



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وبحسب الأداة، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر ومشاركة التغريدات والمنشورات حول تجديد لاعب النادي الأهلي، قد وصل إلى أكثر من ٣ ملايين مستخدمًا، ويتم نشر 75 منشور للاعب في الدقيقة الواحدة.