15 يوليو.. ويجز يحيى حفلًا غنائيًا وسط جمهوره بدبى

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم 15 يوليو المقبل، وذلك وسط جمهوره بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة مسرح مدينة دبي للإعلام ويشاركه في الحفل مطرب الراب ديزي تو سكيني.

ومن المقرر أن يقدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة أشهر أغنياته ومنها: "كيفي كدة، دورك جاي، مش فير، علي بابا، أشياد الصوت، ورش، وسكرتي ومش خالصة"، بالإضافة إلى أحدث أغنياته التي طرحت مؤخرًا وغيرها من الأغنيات.

وكان ويجز أحيا، أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير، وعاد ويجز لجمهوره في القاهرة بهذا الحفل بعد غياب فترة طويلة عن إحياء الحفلات في مصر.

ويعد هذا الحفل الأول لويجز في مصر في عهد المطرب مصطفى كامل كنقيب للمهن الموسيقية، وصدور قراراته بشأن منع الغناء بالفلاشة، و إلزام مطربي وفرق الراب، بالغناء بمصاحبة فرقة موسيقية.