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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يكشف لـ"الدستور" سبب مرض الشيخوخة المبكرة للأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الاضطراب تصيب الكثير من أولياء الأمور بسبب الإصابة بالشيخوخة المبكرة التي تصيب أبنائهم في سن مبكر، وتشعرهم بالقلق.

تواصلت "الدستور" مع أحد الأطباء الذي يوضح السبب وراء الإصابة بـ"الشيخوخة المبكرة" في سياق السطور التالية.

وكشف الدكتور هاني الناظر، استشاري ودكتوراة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، عن أن السر وراء الإصابة بمرض الشيخوخة هي استمرار الاستقلالية عند أداء الاحتياجات اليومية، أما عن الإصابة بالشيخوخة المبكرة يحدث بسبب اضطراب وراثي نادر.

وتابع الناظر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الأعراض التي تؤكد أن الشخص مصاب بشيخوخة مبكرة بسبب تباطؤ النمو، وانخفاض الطول والوزن عن المتوسط، كما أنه يكون الرأس كبيرة، وغير متجانسة مع الوجه، ورؤية العينين بارزة، وجود تساقط الشعر بما في ذلك الرموش والحواجب".

وأضاف: "من يُصاب بمرض الشيخوخة المبكرة أو يكتشف إصابة أحد أفراد عائلته بهذا المرض لا بد من المتابعة المستمرة مع الطبيب الذي يرشدك بالإجراءات التي يجب إتباعها بسبب أن إصابة الأطفال بالشيخوخة المبكرة تسبب لهم تصلب بالشرايين، ووجود مشاكل في الأوعية الدموية التي تغذي المخ، كما أنه يمكن للشخص أن يُصاب بالنوبة القلبية وفشل القلب الاحتقاني.

وأكد أنه من ضمن الأعراض التي تؤكد إصابة الطفل بشيخوخة مُبكرة وجود مشكلة في أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة، وجود صلابة وتشدد الجلد على الجذع ونهايات الأطراف، كما يكتشف الوالدين إصابة الأطفال بتأخر تكوين الأسنان أو تكونها بشكل غير طبيعي، ووجود فقدان جزئي للسمع، مع وجود فقدان للدهون تحت الجلد، وحدوث تشوهات الهيكل العظمي وهشاشة العظام، بالإضافة إلى الإصابة بتيبس المفاصل للشخص الذي يٌصاب بهشاشة في العظام، وفي بعض الحالات يصل الأمر إلى انخلاع مفصل الورك، والإصابة أيضًا بمقاومة الأنسولين.

احتياجات اضطراب وراثي الاحتياجات اليوميه الاحتياجات الهيكل العظمي الأمراض الجلدية

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