قناة الناس| عالم بالأوقاف يكشف آخر كلمات الرسول قبل وفاته (فيديو)

قال الشيخ أحمد مكي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الرسول الكريم قال في خطبة الوداع بعد أن أتى بطن الوادي “إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا”.

وأضاف “مكي”، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه في رواية أخرى أن الرسول بدأ خطبة الوداع بقوله “أيها الناس أي يوم هذا”، فسكت الناس ولم يجيبوا ولكنهم يعرفون بأنه يوم عرفة لكنهم قالوا لعل رسول الله يسميه باسم غير اسمه، فقال “أليس يوم عرفة.. قالوا نعم.. ثم قال أي شهر هذا؟.. فسكتوا حتى إنهم ظنوا سيسميه بشهر غير اسمه.. فقال أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى.. ثم قال أي بلد هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسمه بغير اسمه.. ثم قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى.. ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

وأوضح “مكي” أن الرسول استخدم في ذلك الذاكرة التصويرية، من خلال تصويره أكثر شيء يعظمه الصحابة في حياتهم ألا وهو البلد الحرام والشهر الحرام ويوم عرفة، مؤكدًا أنه لا يوجد أعظم من ذلك عند المسلم.

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