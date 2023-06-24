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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 مصانع مخالفة في حملة تموينية ببرج العرب

حملات تموين الإسكندرية
حملات تموين الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مواد بترولية مدعمة بدون تصريح، بالإضافة إلى إضافات أعلاف وخامات مجهولة المصدر، خلال حملات على 3 مصانع.

جاء ذلك وفق تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق والمحلات، حماية للمواطنين من الغش التجارى والاستغلال ولضبط آليات السوق.

حيث شنت المديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، وبرئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب، وفريق العمل التابع له حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف وذلك لحيازته وتجميعه 7000 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة  لحيازة واستخدام 6000 كجم ردة ناعمة داخل أجولة بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

كما تم ضبط حيازة واستخدامه مواد وإضافات للأعلاف مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وتم التحفظ على 285 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي 7125 كجم.

كما تم ضبط أحد المصانع الغذائية وذلك لحيازته واستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وتم التحفظ على 400 شيكارة زنة  الواحدة 25 كجم بإجمالي 10000 كجم من مادة الأملاح المعدنية التي تستخدم في صناعة العصائر والمعلبات والجبن، بالإضافة إلى 2000 كجم من ملح الطعام الناعم متحجر ومشكوك في سلامته وصلاحيته.

وتم ضبط أحد المصانع الغذائية وذلك لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على 450 كجم فول سوداني مقشر داخل أجولة بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات ومجهول المصدر، و100 كجم مقرمشات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات ومشكوك في صلاحيتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

إدارة تموين برج العرب التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية 3مصانع ضبط آليات السوق

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