رمضان عبدالمعز: "ذكر الله يكون فى كل الأوقات وعلى أى حال"

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن ذكر الله لا بد أن يكون كثيرًا، مشيرًا إلى أن المنافقين هم الذين يذكرون الله قليلًا بدليل قوله تعالى: "وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا".

أيام ذي الحجة وهي أيام ذكر الله

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن ذكر الله يكون في كل الأوقات وعلى أي حال، مشيرًا إلى أن النبي عليه السلام كان إذا صعد كبر وإذا هبط سبح، فيوجد ذكر للصعود وذكر للهبوط، ويوجد ذكر لدخول المسجد والخروج منه، وكذلك المنزل، مؤكدًا أننا في أيام ذي الحجة وهي أيام ذكر الله.

وأكد أن كل ما يقوم به الإنسان خلال يومه فيه ذكر لله سواء كان صلاة أو تناول طعام أو ذهابًا للمسجد.