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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراة بكلية التربية جامعة المنصورة

الاستقبال
الاستقبال

استقبل الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، اليوم السبت، نيابة عن الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، رضا السيد حجازى وزير التربية والتعليم ، والذي ترأس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة عفت احمد عبد المنعم الباز، المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص العلوم بكلية التربية  بالجامعة، بعنوان " تطوير منهج الكيمياء للمرحلة الثانوية فى ضوء نظرية معالجة المعلومات وفعاليته فى التحصيل وتنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها"، بحضور دكتور محمد العجمى عميد كلية التربية، طارق عبد الهادى عضو مجلس الشيوخ، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار.

وأشاد الدكتور رضا السيد حجازى في بداية كلمته بالبحث العلمي، والذي يُساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية، مشيدًا بجامعة المنصورة، ودورها العلمي والبحثي باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بمحافظات الدلتا، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

وتضمنت لجنة المناقشة والحكم : دكتور رضا السيد حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسًا و مناقشًا ،دكتور  حمدى عبد العظيم أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ - كلية التربية جامعة المنصورة مشرفًا وعضوًا، دكتور علاء جاد شعراوى أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ كلية التربية جامعة المنصورة مناقشا، دكتور زبيدة محمد قرنى - أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم  ووكيل كلية التربية مشرفًا وعضوًا.

وتمت الإشادة بأهمية الرسالة فى تطوير مناهج وطرق التدريس لمنهج الكيمياء فى مرحلة الثانوية وفى نهاية المناقشة تم منح الباحثة درجة الدكتوراة.

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محمد عطيه رئيس جامعة المنصورة شريف خاطر المنصورة رضا السيد

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