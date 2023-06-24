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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنشيط السياحة": زيارات المشاهير لمصر تُزيد التدفق السياحى وتُنعش الاقتصاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن أن هناك عددًا من المشاهير الذين وفدوا إلى مصر فى المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية، فهناك من جاء إلينا بناء على طلب خاص من الهيئة، وهناك من هو قادم من أجل قضاء عطلته فى مصر، كما أن هناك عددًا من المشاهير الذين أتوا إلى مصر ولم يتم الإعلان عن الزيارة احترامًا لرغبتهم الشخصية، وهناك مشاهير نقدم لهم التسهيلات لدخول الأماكن والمواقع الأثرية، موضحًا أن كل هذه النوعيات من زيارة المشاهير تصب فى صالح السياحة والترويج السياحي لمصر.

وأضاف القاضي، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن زيارة المشاهير تصب فى صالح الاقتصاد ويُنعشه، نظرًا إلى الإنفاق العالي الذى يقومون به عند زيارة مصر، كما أن هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر، ومنها السوق الإسبانية التى شهدت نموًا كبيرًا في الحركة السياحة الوافدة منها، خلال النصف الأول من هذا العام.
يشار إلى أن بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المتواجد حاليًا بمصر يستكمل رحلاته إلى الأقصر وأسوان، وذلك برفقة أفراد أسرته لقضاء عطلته الصيفية، حيث قام اليوم بزيارة معبد الكرنك، ومن المقرر أن يقوم غدًا بزيارة المعالم الأثرية بالبر الغربي بالأقصر، في مقدمتها مقبرة توت عنخ آمون، ومقبرة الملكة نفرتاري ومعبد الملكة حتشبسوت.

هيئة تنشيط السياحة زيارات مشاهير مشاهير العالم السياحة الترويج السياحي بيب جوارديولا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

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