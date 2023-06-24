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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد حجازى يعود للمشاركة مع اتحاد جدة يناير المقبل

أحمد حجازي
أحمد حجازي

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بشأن موعد عودة أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي للمشاركة مع فريقه.
وتعرض حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم المنصرم، والذي توج خلاله بلقب دوري روشن السعودي رفقة اتحاد جدة.
ووفقًا لما ذكرته قناة الكأس، فإن أحمد حجازي أبلغ إدارة النادي أنه سيكون جاهزًا للعودة للمباريات مطلع العام المقبل.

ولعب حجازي 33 مباراة رفقة اتحاد جدة في الموسم المنصرم بمختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع واحدًا لزملائه.

وأكدت "الكأس" أن حجازي أكد لإدارة النادي أنه سيكون جاهزًا من الناحيتين البدنية والفنية للمشاركة في المباريات عقب بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة منذ صيف 2020 وإعارته من نادي وست بروميتش لمدة موسم، ثم تفعيل شرائه من قبل النادي السعودي في نهاية الإعارة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل، وبدأ حجازي بالفعل خوض التدريبات التأهيلية بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وفي حالة عودة حجازي مرة أخرى للمشاركة مطلع العام الجاري، سيكون من الوارد عودته للمشاركة مع المنتخب الوطني المشارك في بطولة أمم إفريقيا 2024، والتي تستضيفها كوت دي فوار، والتي تنطلق يوم 13 يناير المقبل.

احمد حجازى المنتخب الوطني اتحاد جدة كأس العالم للأندية امم افريقيا 2024

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