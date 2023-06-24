بلاك تيما بالقاهرة وحماقي بالكويت.. تعرف على خريطة حفلات عيد الأضحى 2023

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والطرب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك برفقة جمهورهم من خلال إحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر وعدد من الدول العربية.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي خريطة حفلات عيد الأضحى المبارك 2023:

محمد حماقي

يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء 29 يونيو الجاري، وذلك وسط جمهوره بالكويت، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المقبل.

ومن المقرر أن يقام حفل محمد حماقي على خشبة مسرح أرض المعارض يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، و"لا ملامة"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور..

محمد حماقي - هيفاء وهبي

يحيى كل من النجم محمد حماقي والنجمة هيفاء وهبى حفلاً غنائياً يوم السبت 1 يوليو في بيروت بمناسبة عيد الأضحى، ومن المقرر أن ويقدمان خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتهم المحببة لدى الجمهور.

فريق بلاك تيما



يستعد فريق بلاك تيما لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري وذلك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك بساقية الصاوي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك وتبدأ أسعار تذاكر الحفل بمبلغ 150 جنيهًا مصريًا.

ومن المقرر أن يقدم فريق بلاك تيما خلال الحفل العديد من المفاجأت للجمهور بجانب غناء العديد من أشهر أعمالهم الغنائية ومنها: “أخبار أهرام جمهورية، أنت فاكرني هندي، بحار، زحمة، قول اه، كل مرة”، وغيرها.

حكيم

يحيى النجم حكيم حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي 2023، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يفتتح أولى حفلات الصيف بالساحل الشمالي هذا العام.

ومن المقرر أن يقدم حكيم في الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة، كما سيقدم مجموعة من أغنياته، ويجهز مفاجآت لجمهوره، الذي ينتظره كل عام مع بداية الساحل.

راغب علامة - إليسا

يحيى النجم راغب علامة والنجمة إليسا حفلًا غنائيًا في لبنان يوم الجمعة 30 يونيو الشهر الحالي، بمناسبة عيد الأضحى، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

ماجد المهندس

يحيي المطرب ماجد المهندس حفلًا غنائيًا بأحد فنادق القاهرة يوم 29 يونيو الجاري ضمن حفلات عيد الأضحى بالقاهرة ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى غناء أحدث أغنياته التى طرحها مؤخرًا وهي، "لندن"، و"يا عيونى"، كما يحيى المهندس حفل غنائي في تركيا الأول من شهر يوليو.

عصام كاريكا

يحيي المطرب والملحن عصام كاريكا حفلًا غنائيًا في لبنان فى أيام 27 و28 يونيو الجارى بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة فى عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم العيد، كما يستأنف تجهيزه لتلحين عدد من الأغاني الجديدة لعدد من نجوم الطرب في الوطن العربي منهم محمد منير وراغب علامة وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد.