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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منتدى نبيل صموئيل يستعرض دور الصحافة والإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بقضايا المرأة

الدكتورة سوزان القليني
الدكتورة سوزان القليني

عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة وبحضور عدد من عضوات وأعضاء المنتدى، وشاركت بالحضور الدكتورة سوزان قليني مقررة لجنة الإعلام بالمجلس، وصفاء عبد الحميد المدير التنفيذي لمؤسسة اتحاد إعلاميات مصر.

وقد أعد الاجتماع فريق الإبداع والتنمية بالمنتدى لعرض صورة المرأة في الإعلام ودور المجتمع المدني، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعبرت الدكتورة عزة كامل عن سعادتها بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس من أجل التكامل في قضية مهمة ولها تأثير قوي في المجتمع وهي صورة المرأة في وسائل الإعلام وخاصة الدراما.

وعرضت الدكتورة سوزان قليني تقرير رصد دراما رمضان ٢٠٢٣، وجهود اللجنة في وضع الكود الإعلامي لصورة المرأة التي يتم تناولها في كل وسائل الإعلام والنجاح الذي حققه المرصد في السنوات الأخيرة من تحسين الصورة المسيئة للمرأة في الإعلام والقوة في توجيه صناع الدراما نحو قضايا تهم المرأة منها قوانين الخلع والوصاية.

وأوضحت صفاء عبد الحميد دور الصحافة والإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في نقابة الصحفيين تمثل 50 % ولكن في موقع صنع القرار لا تتعدى 1 % ولا تتولى سوى امرأة واحدة منصب في مجلس النقابة وهذا هو السبب وراء إنشاء مؤسسة اتحاد إعلاميات مصر للتعبير عن المرأة، مؤكدة ضرورة تدريب الإعلاميات في محافظاتهن وليس بالقاهرة الكبرى فقط، للتعبير عن المرأة في بيئتهن، موضحة الموروثات الخاطئة من التحديات التي تواجه صورة المرأة في الإعلام ولا بد من مواجهتها.

اجتماعه الدورى الدكتور نبيل صموئيل الدكتورة عزة كامل الصحافة والإعلام القومي للمرأة المجتمع المدنى المجلس القومي للمرأة الوعي المجتمعي

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