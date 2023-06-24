ماذا حققت مصر فى مشاركاتها السابقة بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا؟

يقص منتخب مصر الأوليمبي، شريط مشاركته بكأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا، عندما يلتقي نظيره منتخب النيجر، يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة.

ويعد هذا الظهور هو الرابع لمنتخب مصر، في تاريخ مشاركاته في البطولة، التي انطلقت للمرة الأولى قبل 12 عامًا.

ويستعرض "الدستور" ماذا حقق منتخب مصر الأوليمبي في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا؟

برونزية وتأهل لأولمبياد لندن في النسخة الأولى

تمكن منتخب مصر الأوليمبي من حجز مقعد له في النسخة الأولى من نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي استضافتها المغرب عام 2011.

وأوقعت القرعة، منتخب مصر، في المجموعة الثانية التي كانت تضم كل من مصر والجابون وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

استهل منتخب "الفراعنة"- الذي كان يقوده في ذلك الوقت المدرب هاني رمزي- مشواره في البطولة، بمواجهة الجابون، وتمكنت مصر من تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله أحمد مجدي.

وبعدها سقط منتخب مصر، في فخ الخسارة أمام كوت ديفوار، بهدف نظيف، في مباراة الجولة الثانية.

وفي مباراة الجولة الثالثة، تغلب منتخب مصر، على جنوب إفريقيا، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد النني ومروان محسن، ليحجز منتخب "الفراعنة"، مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة.

وبنهاية دور المجموعات، احتل المنتخب الأوليمبي المصري، صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الجابون، المركز الثاني، برصيد 4 نقاط.

وفي الدور نصف النهائي، التقى المنتخب المصري، نظيره المغربي "المضيف" على ستاد مراكش، في مباراة انتهت بفوز "أسود الأطلس" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف المنتخب المغربي، عبدالعزيز برادة "هدفين" ويونس مختار، بينما سجل هدفي مصر، كل من أحمد شرويدة وصالح جمعة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، التقى المنتخب المصري، نظيره السنغالي، على ستاد مراكش، وتمكنت مصر، من تحقيق الفوز بهدفين دون رد، سجلهما أحمد شرويدة وصالح جمعة، ليتوج بالميدالية البرونزية، وليحجز "الفراعنة" إحدى البطاقات الثلاث المباشرة المؤهلة إلى أوليمبياد لندن 2012.

مشاركة مخيبة للآمال في النسخة الثانية

تواجد منتخب مصر في النسخة الثانية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي استضافتها السنغال، عام 2015.

وأوقعت القرعة، المنتخب المصري، في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من نيجيريا والجزائر ومالي.

استهل منتخب مصر، الذي كان يقوده آنذاك حسام البدري، مشواره في البطولة، بمواجهة الجزائر.

وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسجل محمود عبدالمنعم "كهربا"، هدف مصر في تلك المباراة.

وفي مباراة الجولة الثانية، التقى المنتخب المصري، نظيره النيجيري، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وسجل هدفي منتخب مصر، كل من رمضان صبحي وممدوح السيد.

وبعدها خاض المنتخب المصري، مباراة مصيرية عندما التقي نظيره المالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسقط المنتخب المصري، في فخ الخسارة أمام مالي، بهدف نظيف، ليودع منافسات البطولة، ويفقد فرصه في المنافسة على حصد إحدى البطاقات الثلاثة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2016 بريو دي جانيرو.

واحتل منتخب مصر، المركز الرابع والأخير، في المجموعة برصيد نقطتين

تتويج بالذهبية من قلب القاهرة وتأهل لأولمبياد طوكيو

شارك منتخب مصر الأوليمبي، في النسخة الثالثة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت بمصر عام 2019.

وأوقعت القرعة، المنتخب المصري، في المجموعة الأولى، والتي ضمت كل من غانا والكاميرون، ومالي.

استهل منتخب مصر، الذي كان يدربه في ذلك الوقت شوقي غريب، مشواره بالفوز على مالي، بهدف دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وسجل مصطفى محمد، هدف مصر، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وبعدها حقق منتخب مصر، فوزًا صعبًا على غانا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الثانية.

وسجل أهداف مصر، في تلك المباراة، كل من مصطفى محمد، ورمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان.

وفي مباراة الجولة الثالثة، تغلب منتخب مصر، على الكاميرون، بهدفين مقابل هدف، ليحصد العلامة الكاملة في المجموعة، ويؤكد تأهله إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل مصطفى محمد، هدفي مصر، في تلك المباراة.

واحتلت مصر، الصدارة برصيد 9 نقاط، لتتأهل رفقة غانا، التي حلت في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف، عن غانا، صاحبة المركز الثاني.

وفي الدور نصف النهائي، التقت مصر مع جنوب إفريقيا، ليتمكن منتخب "الفراعنة" من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها كل من رمضان صبحي وعبدالرحمن مجدي "هدفين"، ليضمن المنتخب المصري، تأهله إلى دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

وفي المباراة النهائية، واجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري، وتمكن "الفراعنة" من خطف الفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء امتد لشوطين إضافيين، لتحقق مصر، اللقب للمرة الأولى في تاريخها.

وسجل هدفي مصر، كل من كريم العراقي، ورمضان صبحي.