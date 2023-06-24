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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هنا جودة: اتحاد تنس الطاولة لم يرد على طلباتى حتى الآن

هنا جودة
هنا جودة

أصدرت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالمنتخب الوطني والنادي الأهلي، بيانًا لكشف ملابسات ما حدث في الساعات الماضية.

وقالت هنا على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "في يوم ١١ يونيو ٢٠٢٣ تقدمت بخطة إعدادي للاتحاد المصري لتنس الطاولة برقم وارد ٣٤٤ شامل كل البطولات حتى نهاية العام ووجود مدربي كابتن هشام إسماعيل الملازم لي في كل سفرياتي  ولم أتلق أي رد من الاتحاد المصري إلى يومنا هذا".

وأضافت: "وعلى هذا الأساس تم استكمال جدولي والسفر إلى بطولة زغرب بكرواتيا والاعتذار عن بطولة إفريقيا للناشئين وترك الفرصة لباقي زميلاتي في المنتخب".

وتابعت: "أشكر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التدخل لحل المشكلة مع الاتحاد ووعده بتنفيذ خطة إعدادي ووجود مدربي معي في كل البطولات المقبلة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.. وشرف لي ولكل رياضي مصري تمثيل منتخب مصر ورفع اسم مصر عاليا".

هنا جودة تنس الطاولة المنتخب الوطني الاهلى النادي الأهلي

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