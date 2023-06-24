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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى بالزى الأحمر والنيجر بالأبيض غدًا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

يرتدي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، الفانلة الحمراء والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يرتدى النيجر الزي الأبيض كاملًا، وذلك فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذى انعقد اليوم السبت، بحضور كل من: محمود حرب، مدير المنتخب ود.طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي وعيد سليمان، مسئول المهمات.

 كما تم الإعلان، خلال المؤتمر، عن طاقم الحكام الذى سيدير اللقاء، وهو مكون من: السنغالى ادالبيرت ضيوف، حكم ساحة، ويساعده المدغشقرى دمبانينا أندريا، والتوجولى وجونسون أنتو كوفي، والجامبي لامين جاما حكما رابعا، وبوثان سعيد من جزر القمر مراقبا للمباراة ومعهم الصومالى على محمد أحمد مراقبا للحكام والغانى ألكساندر ساكي، المنسق العام للمجموعة.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى تضم المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.

المنتخب الأوليمبي النيجر كأس الأمم الأفريقية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

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