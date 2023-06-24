ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق عربى.. قطر تعرب عن قلقها البالغ جراء تمرد "فاجنر"

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية

أعلنت قطر، مساء السبت، عن أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في روسيا، عقب تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.

الصورة
بيان الخارجية القطرية

وحذرت الخارجية القطرية من أن تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة، التي تأثرت أساسًا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت الخارجية القطرية على موقف دولة قطر الثابت من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأعربت الخارجية القطرية عن تطلع الدوحة إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات، بما يحقق الأمن والاستقرار في روسيا وأوكرانيا على حد سواء، وينهي الأزمة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تمرد فاجنر

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، رفض قواته الاستسلام، سواء بناء على طلب الرئيس فلاديمير بوتين أو الأمن الفيدرالي.

وقال قائد فاجنر، في كلمة له ردًا على خطاب بوتين: "لا نريد لروسيا أن تعيش لفترة أطول في الفساد".

وأضاف قائد فاجنر: "قيل لنا إننا بحالة حرب ضد أوكرانيا فذهبنا وقاتلنا، لكن اتضح أن الذخائر تُسرق وبوتين مخطئ بشكل كبير بحديثه عن الخيانة العظمى، كما أنه اتخذ الخيار الخطأ وقريبًا سيكون لنا رئيس جديد"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي حوّل قواته إلى جهاز علاقات عامة لرغباته.

قطر روسيا فاجنر الخارجية القطرية الأزمة الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

قائد "فاجنر" يتوعد بتدمير من يعترض طريقه إلى موسكو

محلل روسي يكشف لـ"الدستور" السيناريوهات المتوقعة بعد تمرد "فاجنر"

تأجيل دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأى منصب لـ 8 يوليو

غدًا.. الحكم فى دعوى الأهلى بحل لجنة الانضباط

غدًا.. استكمال نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

غدر الصحاب.. أول ظهور لقاتل صديقه بقرية سنهور أثناء محاكمته في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية