أول تعليق عربى.. قطر تعرب عن قلقها البالغ جراء تمرد "فاجنر"

أعلنت قطر، مساء السبت، عن أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في روسيا، عقب تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.

بيان الخارجية القطرية

وحذرت الخارجية القطرية من أن تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة، التي تأثرت أساسًا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت الخارجية القطرية على موقف دولة قطر الثابت من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأعربت الخارجية القطرية عن تطلع الدوحة إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات، بما يحقق الأمن والاستقرار في روسيا وأوكرانيا على حد سواء، وينهي الأزمة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تمرد فاجنر

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، رفض قواته الاستسلام، سواء بناء على طلب الرئيس فلاديمير بوتين أو الأمن الفيدرالي.

وقال قائد فاجنر، في كلمة له ردًا على خطاب بوتين: "لا نريد لروسيا أن تعيش لفترة أطول في الفساد".

وأضاف قائد فاجنر: "قيل لنا إننا بحالة حرب ضد أوكرانيا فذهبنا وقاتلنا، لكن اتضح أن الذخائر تُسرق وبوتين مخطئ بشكل كبير بحديثه عن الخيانة العظمى، كما أنه اتخذ الخيار الخطأ وقريبًا سيكون لنا رئيس جديد"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي حوّل قواته إلى جهاز علاقات عامة لرغباته.