القومي لثقافة الطفل يستقبل 500 لوحة من المحافظات للمشاركة بمسابقة الفنون الدولية

انتهى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "Joy of Europe" بدولة صربيا التي تجمع الأعمال الفنية للأطفال والشباب من سن ٤ سنوات إلى ١٨ سنة من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وشارك الأطفال من أغلبية محافظات الجمهورية بعدد ٥٠٠ لوحة فنية وتم فرزها واختيار ٥٠ لوحة مطابقة للشروط لشحنها لدولة صربيا للمشاركة في المسابقة، والتي تُعد جزءًا من المعرض الذي سيُقام في بلجراد خلال الفترة من ١ إلى ٦ أكتوبر ٢٠٢٣، بهدف تعزيز فهم ثقافة كل بلد من خلال تنظيم وتبادل فنون الأطفال وإبداعاتهم.