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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. لجنة ثلاثية لإدارة النادي الإسماعيلي ورسالة لجماهير النادي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

عينت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، لجنة ثلاثية تتألف من المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وذلك وفقًا للقانون واللائحة الأساسية للنادي، وبناءً على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري في الإسماعيلية ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة.

وستتولى هذه اللجنة إدارة الأمور المهمة والعاجلة في النادي، وسيتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في بداية شهر يوليو 2023، تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة واللجنة الأولمبية المصرية.

وبناءً على ذلك، أكد أعضاء اللجنة الثلاثية إلتزامهم الكامل بتسيير جميع الأمور الهامة والعاجلة في النادي خلال الفترة القادمة حتى تسليم المهمة لمجلس إدارة جديد يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للنادي والذي سيقود فريق الدراويش في ولاية جديدة.

كما أكد أعضاء اللجنة أنهم ماضون بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتهم الموكلة إليهم للحفاظ على استقرار النادي خلال تلك المرحلة، وأنهم على مسافة واحدة من الجميع والتأكيد على حرصهم في تحقيق الشفافية والأمانة وهو حق أصيل لجماهير الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية.

وناشد نادي الإسماعيلي جمهوره وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة الوقوف خلف النادي في تلك المرحلة كونهم المالك الشرعي للنادي ودائمًا ما تكون جماهير الإسماعيلي الداعم والسند لناديهم حتى يمر بسلام خلال المرحله القادمة.

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