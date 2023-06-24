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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. نظر دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستكمل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدا الأحد، نظر الدعوى المقامة من خالد عوض الدين، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أُجريت في شهر أكتوبر 2021، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف الذين لهم حق التصويت في الانتخابات 12 هيئة رياضية وهم طلائع الجيش، واتحاد الشرطة، والمعادي، واليخت المصري بالإسكندرية، وطلائع الأسطول البحري، وقناة الرياضية بالإسماعيلية، والكهرباء الرياضي، والمقاولون العرب، والمصري للتجديف، والبنك الأهلي بالإسكندرية، وهيئة قناة السويس، وبور فؤاد وأسوان الرياضي.

محكمة القضاء الإداري الدعوى خالد عوض الدين بطلان انتخابات نادي التجديف الجمعية العمومية

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