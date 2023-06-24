غدًا.. نظر دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف

تستكمل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدا الأحد، نظر الدعوى المقامة من خالد عوض الدين، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أُجريت في شهر أكتوبر 2021، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف الذين لهم حق التصويت في الانتخابات 12 هيئة رياضية وهم طلائع الجيش، واتحاد الشرطة، والمعادي، واليخت المصري بالإسكندرية، وطلائع الأسطول البحري، وقناة الرياضية بالإسماعيلية، والكهرباء الرياضي، والمقاولون العرب، والمصري للتجديف، والبنك الأهلي بالإسكندرية، وهيئة قناة السويس، وبور فؤاد وأسوان الرياضي.