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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحسم موقفه تجاه مستقبل فرينكى دى يونج

فرينكي دي يونج
فرينكي دي يونج

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه النهائي تجاه نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الهولندي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2026.

برشلونة يحسم موقفه تجاه مستقبل فرينكي دي يونج

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حسم موقفه النهائي بشأن مستقبل فرينكي دي يونج في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، يرفض تمامًا فكرة بيع دي يونج في الصيف، والاعتماد على خدماته في تشكيل الفريق بالموسم المقبل، خاصة بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن دي يونج نجح في إثبات قدراته داخل الملعب، وحصل على ثقة مدربه تشافي، رغم وجود العديد من العروض بشأن ضمه في الصيف.

ويُعد فرينكي دي يونج محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن فرينكي دي يونج قد انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2019، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

كان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022/ 2023 المنصرم، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.

برشلونة فرينكي دي يونج دي يونج الميركاتو الصيفي الدوري الاسباني

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