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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كلب ضال يعقر 11 مواطنًا فى جزيرة الدهب

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أصيب 11 شخصا بعقر من كلاب ضالة في جزيرة الدهب، بمحافظة الجيزة، مما دفع مسئولي الحماية البيطرية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لمطاردة الكلاب.

وتلقى العميد حسن دكروري، مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث عقر كلب ووجود مصابين.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن كلبًا مسعورًا عقر 11 شخصًا بجراج حافلات بشارع ربيع الجيزة ونقلوا إلى مستشفى أم المصريين ومنحهم المصل.

المصابون هم كل من: رمضان محمد 54 سنة، أحمد علي 57 سنة، فتحية حسانين 75 سنة، أحمد مرسي 58 سنة، محمود نور الدين 46 سنة، البدري حسين 40 سنة، نادية السيد 46 سنة، حسني عباس 57 سنة، عيد الجارحي 63 سنة، زياد عبد الفتاح 18 سنة وأشرف علي 55 سنة.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.

محافظة الجيزة جزيرة الدهب مطاردة الكلاب

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