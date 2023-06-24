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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم فى دعوى الأهلى بحل لجنة الانضباط

كهربا
كهربا

تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدًا الأحد، الحكم في الدعوى المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

كان محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

محكمة القضاء الإداري الحكم الدعوى بالاتحاد المصري كرة القدم

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