غدًا.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حبسها عامين

تصدر جنح مستأنف الاقتصادية، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنوده، غدا الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حكم بحبسها عامين بتهمة بث فيديوهات إباحية.

وأصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة، الثلاثاء، حكمها على عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.