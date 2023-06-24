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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حبسها عامين

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

تصدر جنح مستأنف الاقتصادية، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنوده، غدا الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حكم بحبسها عامين بتهمة بث فيديوهات إباحية.

وأصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة، الثلاثاء، حكمها على عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

جنح مستانف الاقتصادية المستشار ريمون شنوده الاستئناف البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي

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