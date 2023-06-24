تفاصيل تعاون أشرف صبحي مع "المتحدة" والاتحادات الرياضية

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، مع مجموعة من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية بحضور مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبحث التعاون المشترك على صعيد برامج الدعم والرعاية للاعبين الدوليين فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق حول إبرام بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بما يُسهم فى توفير موارد مالية إضافية للاتحادات الرياضية تُنفق على النواحي الفنية فى إعداد لاعبي المنتخبات، والأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بسفر البعثات المصرية للمشاركة فى المعسكرات والبطولات.

كما أن هذه الشراكة ستعمل على توفير برامج رعاية للاعبين طوال العام لتهيئة المناخ ، والاستجابة لمطالبهم بما يُساعد فى زيادة تركيز اللاعبين وتحفيزهم نحو الاستعداد الأمثل لمختلف البطولات.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أنه بخلاف نتائج هذا البروتوكول ، فإن الوزارة مستمرة فى تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنياً لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن هذه المجهودات تأتي جميعها فى صالح شئون لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، وفى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبينا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبى مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة المقرر لها فى باريس ٢٠٢٤م، والحرص على تقديم أداء مميز وتحقيق مزيد من الميداليات الأوليمبية مقارنةً بعدد الميداليات التي تحققت في الدورة السابقة.

وقدم رؤساء الاتحادات الرياضية الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية لحرصها على متابعة المنظومة الرياضية عن كثب، والتحفيز الدائم للأبطال الرياضيين، إضافة إلى الدور الملموس لوزير الرياضة فى دعمه المتواصل للمنظومة، معربين عن تطلعاتهم لتحقيق نتائج إيجابية وسريعة جراء بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحضر الاجتماع كل من محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والتسويق والإعلام، والمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو ، والمهندس مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو ،والدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز ، والدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى ، والكابتن محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال ، والكابتن محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور محمد الكردى رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضى ، ومحمد الشاذلى مدير عام الادارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة.

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