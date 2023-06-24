منتخب شباب اليد يعالج الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة صربيا غدًا

يؤدى منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة لكرة اليد تدريبه اليوم، استعدادًا لمواجهة المنتخب الصربي غدًا في أولى مباريات المجموعة الرابعة بالدور الثاني في بطول العالم التي تستضيفها ألمانيا واليونان.

ويركز الجهاز الفني بقيادة صابر حسين، خلال التدريب، على معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي شهدتها مباريات الدور الأول، خاصة أن منتخب مصر يعتبر أضعف دفاع بين فرق المجموعة الأربعة.

كان منتخب الشباب قد تأهل للدور الثاني بعدما تصدر المجموعة الثامنة في الدور الأول برصيد 6 نقاط يليه منتخب اليونان برصيد 4 نقاط، وحسب نظام البطولة سيتواجد منتخبا مصر واليونان في المجموعة الرابعة بالدور الثاني مع منتخبي أيسلندا وصربيا الصاعدين من المجموعة السابعة، كما يقضي نظام البطولة بعدم مواجهة الفريقين اللذين كان في نفس المجموعة بالدور الأول، على أن يدخل كل فريق للدور الثاني برصيد نقاط مباراته مع نفس الفريق في الدور الأول، وبالتالي يبدأ منتخب الشباب الدور الثاني ورصيده نقطتان، ونفس الأمر لمنتخب أيسلندا، بينما يبدأ منتخبا اليونان وصربيا الدور الثاني بدون نقاط.

وبنظرة للفرق الأربعة التي تلعب في المجموعة الرابعة نجد أن منتخب الشباب يملك أقوي هجوم برصيد 123هدفًا، يليه منتخب صربيا برصيد 108 أهداف، واليونان برصيد 103 أهداف، وأيسلندا برصيد 84 هدفًا.

وفي المقابل يحتل منتخب مصر المركز الرابع من حيث قوة الدفاع، واهتزت شباكه 92 مرة ويسبقه منتخب أيسلندا ودخلت مرماه 62 هدفًا، وصربيا، واهتزت شباكه 65 مرة، واليونان ودخلت مرماه 84 هدفًا.