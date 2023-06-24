كولر يجهز محمد كريستو للمشاركة أمام منتخب السويس فى كأس مصر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، علي وضع برنامج خاص لتجهيز التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق للمشاركة في لقاء منتخب السويس المقرر لها مساء غد الأحد في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر علي استاد القاهرة الدولي.

وكان كريستو تغيب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة نظرًا لتواجده ضمن صفوف منتخب تونس وعودته للقاهرة قبل اللقاء بـ24 ساعة، مما جعل المدير الفني يفضل إراحته من لقاء الفريق أمام حرس الحدود.

ويرغب السويسري مارسيل المدير الفني للأهلي الدفع بمجموعة اللاعبين البدلاء للاطمئنان على مستواهم وإراحة المجموعة الأساسية تجنبا لعدم إجهادهم في ظل سياسة التدوير التي يطبقها علي اللاعبين مؤخراً.

في المقابل يعود كل من محمد هانى ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا الأهلى لقائمة فريقهما استعدادا لمباراة منتخب السويس المُقرر لها مساء غد الأحد فى إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتغيب كل من محمد هانى ومحمود كهربا عن مباراة فريقهما الأخيرة أمام حرس الحدود التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب حصولهما على راحة خوفًا من الإجهاد .

ويختتم الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته فى السابعه من مساء اليوم يدخل بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة منتخب السويس في كأس مصر.

ويخضع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وخضع السولية لإجراء أشعة عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام في العضلة الخلفية قرر بعدها الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم.