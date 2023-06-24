ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يجهز محمد كريستو للمشاركة أمام منتخب السويس فى كأس مصر

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، علي وضع برنامج خاص لتجهيز التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق للمشاركة في لقاء منتخب السويس المقرر لها مساء غد الأحد في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر علي استاد القاهرة الدولي.

وكان كريستو تغيب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة نظرًا لتواجده ضمن صفوف منتخب تونس وعودته للقاهرة قبل اللقاء بـ24 ساعة، مما جعل المدير الفني يفضل إراحته من لقاء الفريق أمام حرس الحدود.

ويرغب السويسري مارسيل المدير الفني للأهلي الدفع بمجموعة اللاعبين البدلاء للاطمئنان على مستواهم وإراحة المجموعة الأساسية تجنبا لعدم إجهادهم في ظل سياسة التدوير التي يطبقها علي اللاعبين مؤخراً.

في المقابل يعود كل من محمد هانى ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا الأهلى لقائمة فريقهما استعدادا لمباراة منتخب السويس المُقرر لها مساء غد الأحد فى إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتغيب كل من محمد هانى ومحمود كهربا عن مباراة فريقهما الأخيرة أمام حرس الحدود التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب حصولهما على راحة خوفًا من الإجهاد .

ويختتم الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته فى السابعه من مساء اليوم يدخل بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة منتخب السويس في كأس مصر.

ويخضع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.
وخضع السولية لإجراء أشعة عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام في العضلة الخلفية قرر بعدها الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم. 

الاهلى السويسري مارسيل كولر السولية برنامج علاجي حرس الحدود دور الـ32 لبطولة كأس مصر محمد الضاوي كريستو

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

"ماتفينكو": روسيا لا تتسامح مع الخونة

180 جنيهًا للكيلو.. توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لابد أن يكرهونها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية