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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"فيها حاجة حلوة".. كيف علق رواد السوشيال على زيارة جوارديولا لمصر؟

جوارديولا
جوارديولا

تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك"، خاصًة عشاق الساحرة المستديرة، بسبب وصول المدرب الأسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته إلى مصر في زيارة سياحية له، والاستمتاع بقضاء إجازته بعد موسم تاريخي حققه داخل المستطيل الأخضر فى أوروبا، وذلك بعدما حقق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مع فريقه.

ورصدت "الدستور" أبرز ردود الأفعال من قِبل مستخدمي موقع التواصل على السوشيال ميديا لهذه الزيارة التي وصفها البعض بالتاريخية بسبب شهرة "جوارديولا"، في سياق السطور التالية.

وكتب محمد خاطر، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصة "فيسبوك" عن زيارة المدرب الإسباني جوارديولا قائلًا: "فيها حاجة حلوة"، وعلّقت هالة عرابي من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: "الأقصر مدينة عالمية وأهلها أخلاق وأصحاب الكرم كله".

ودعاه محمد سيد، من متابعي المدرب الإسباني جوارديولا أن يزور محافظة بني سويف، قائلًا: "بني سويف مدينة جميلة يابيب"، كما كتب أحمد يوسف من مستخدمي السوشيال قائلًا: "جوارديولا مصر".

ورحب به حساب حمل اسم أشرف فؤاد، من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهلا وسهلا بيك والعائلة الكريمة فى مصرنا الحبيبة"، وكتب محمد عبد العزيز من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "مرحبا بكم في مصر الحبيبة.. خالص تحياتي للقائمين والمعنيين بهذا الأمر وبالتوفيق والسداد".

 

بيب جوارديولا

وزار بيب جوارديولا وأسرته معبد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة فى العالم، وكان فى استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وعمال الكرنك وسط أجواء من البهجة واستقبلوه بالتحية على زيارته المميزة لمصر، كما أنه زار العديد من الأماكن السياحية في مصر من بينها الجيزة لرؤية الأهرامات والتقط رفقة أسرته عدد من الصور التذكارية.

أفراد أسرته ابطال أبطال أوروبا التواصل الاجتماعي المختلفة الإسباني بيب جوارديولا الدورى الانجليزى

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