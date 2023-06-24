"صحة المنوفية" تدرب 53 طبيبا بدورتي "قلبك أمانة" وأعمال الطوارئ

انتهت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية من فعاليات التدريب للأطباء البشريين العاملين بوحدات برنامج الأمراض غير السارية وتقييم المخاطر القلبية (طقلبك أمانة)، في الفترة من ١٧ إلى ١٩ يونيو ٢٠٢٣ بديوان عام المديرية، بتعليمات قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة بهدف رفع كفاءة الأطباء البشريين.

قام بالتدريب كل من الدكتورة فاطمة زيدان، والدكتورة هبة صالح، بالإضافة إلى تدريب 20) طبيبًا من العاملين بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية على أعمال الطوارئ (CRP).

وقام بتنسيق العملية التدريبية منسقي التدريب بالرعاية الاساسية بالمديرية، والدكتورة نجلاء فتحي، والدكتورة أمنية عزمي، وجرجس موريس، بهجف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين جودة الخدمات الطبية، تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، بتنفيذ خطة الإدارة لتدريب جميع الأطباء.