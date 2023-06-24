محافظ الغربية يشهد فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بـ"قرانشو"

أكد محافظ الغربية على استمرار أنشطة وفاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة بقرية قرانشو مركز بسيون، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة والدكتور أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة.

وتفقد محافظ الغربية في بداية الفعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري أمام الوحدة البيطرية بالقرية، حيث تابع المحافظ تقديم أطباء الطب البيطري لكافة الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالترجيع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة وجامعة طنطا في مدرسة أنس بن مالك، وتقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، حيث تم توفير قاعات للكشف في تخصصات(باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان).

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