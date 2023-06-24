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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تستعد لتصعيد الحجاج.. وتطمئنهم: نحن هنا لخدمتكم

حج
حج

أعلنت بعثة الحج السياحي، المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حالة الاستنفار القصوى بين كافة لجانها المنتشرة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لمتابعة وصول حجاج شركات السياحة. 

وتفقدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام، مقر إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وقابلت العديد منهم للاطمئنان عليهم، وذلك قبل تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة "منى- عرفات" لأداء مناسك الحج، كما تم التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام، والتأكد كذلك من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وتقوم رئيس البعثة برفع تقارير دورية عن أحوال الحجاج إلى وزير السياحة والآثار، الذي وجه بتقديم كل التسهيلات للحجاج والعمل على راحتهم وسلامتهم.

وقالت سامية سامي إنه تم إبلاغ الحجاج بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية في خدمتهم، وأنهم متواجدون لتلقى أي استفسارات أو شكاوى لدى الحجاج.

وأضافت أنه تم مقابلة العديد من مشرفي الشركات السياحية المتواجدين بالمملكة، كما تم التأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء الفريضة.

 

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