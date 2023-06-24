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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون بمنافذ القوات المسلحة: التخفيضات تصل لـ40%

منافذ القوات المسلحة
منافذ القوات المسلحة

طرحت منافذ وزارة القوات المسلحة سلعًا غذائية في منافذها لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي جعل الأهالي يتوافدون بشكل دوري على منافذ المبادرة من أجل شراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء.

وتوافد الأهالي بأعداد كبيرة على منافذ القوات المسلحة لشراء اللحوم الحمراء الطازجة، بأسعار مخفضة جدًا عن مثيلتها في الأسواق والمحال التجارية. 

وأشار عدد كبير من المواطنين إلى أن نسبة التخفيض تصل لـ40%، إذا تمت مقارنة بين أسعار اللحوم الحمراء في محال الجزارة والأسواق.

ورصد "الدستور" توافد المواطنينعلى منطقة الجيزة لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من منافذ القوات المسلحة، للوقوف على مدى رضا المواطنين عن أسعارها، وجودتها، وتقبلهم لها.

وقالت فادية أحمد، البالغة من العمر 38 عامًا، إحدى القاطنات في شارع السوق، في منطقة أم المصريين، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن اللحوم الحمراء في منافذ القوات المسلحة نظيفة جدًا، وجودتها عظيمة جدًا، مشيرًا إلى أنه اعتاد على شراء اللحوم الحمراء، منذ سنوات من منافذ القوات المسلحة.

فيما التقطت مروة محمود، البالغة من العمر 40 عامًا، إحدى القاطنات في شارع محمد عثمان في منطقة الملكة، التابعة لحي فيصل، في محافظة الجيزة، أطراف الحديث قائلة لـ"الدستور": إن الأسعار في منافذ القوات المسلحة مخفضة بنسبة كبيرة جدًا تتراوح ما بين 35% لـ40%، منوهة بأنها تشتري الكميات التي تحتاج إليها من اللحوم الحمراء من منافذ القوات المسلحة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف أحمد إبراهيم، أحد أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، أن أسعار اللحوم الحمراء في منافذ القوات المسلحة جيدة جدًا، وجودتها عالية، ولذلك يحرص على شرائها العديد من المواطنين.

الأسواق والمحال التجارية توافد المواطنين تلبية احتياجات عيد الاضحى المبار كلية التربية لمحال التجارية يد الأضحى المبارك

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