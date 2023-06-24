ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة الشوباشى: السيسى يضع حجر أساس لتغيير النظام العالمى للتمويل

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع حجر أساس لتغيير النظام العالمي للتمويل، وتغيير العلاقة بين الدول المتقدمة والنامية أيضًا.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوار لها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الحضور في قمة الميثاق بباريس انبهروا بحديث الرئيس السيسي؛ لكونه صادقًا وحقيقيًا، ويستهدف تنمية العالم أجمع ودعم الدول النامية.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن العلاقات المصرية الفرنسية في تقدم مستمر ومتطور، والرئيس الفرنسي يتفق كثيرًا مع الأمور المصرية، ويسهم في دعم كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي لا يعمل من أجل مصر فقط، بل يعمل من أجل دعم الإنسانية في العالم أجمع.

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الفرنسية الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

بعد تمرده على بوتين.. من هو يفجينى بريجوجين قائد مجموعة فاجنر؟

مصدر بـ"التعليم": وقف تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

حداد يقتل عاملًا بسبب مشاجرة في القاهرة

"خرق صارخ للقانون الدولى".. الأزهر يدين تمزيق الكيان الصهيونى للمصحف الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية