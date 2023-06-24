فريدة الشوباشى: السيسى يضع حجر أساس لتغيير النظام العالمى للتمويل

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع حجر أساس لتغيير النظام العالمي للتمويل، وتغيير العلاقة بين الدول المتقدمة والنامية أيضًا.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوار لها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الحضور في قمة الميثاق بباريس انبهروا بحديث الرئيس السيسي؛ لكونه صادقًا وحقيقيًا، ويستهدف تنمية العالم أجمع ودعم الدول النامية.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن العلاقات المصرية الفرنسية في تقدم مستمر ومتطور، والرئيس الفرنسي يتفق كثيرًا مع الأمور المصرية، ويسهم في دعم كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي لا يعمل من أجل مصر فقط، بل يعمل من أجل دعم الإنسانية في العالم أجمع.