الشقيق الأصغر لـ بيلينجهام ينضم إلى سندلارند

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، ضم جوبي بيلينجهام الشقيق الأصغر لجودي بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني قادمًا من برنمجهام سيتي.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 17 عامًا بعقد طويل الأمد دون الكشف عن قيمة الصفقة والتي قدرتها التقارير الصحفية بقرابة الـ 4 ملايين يورو.

وكتب سندرلاند في بيان: "بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، وصل لاعب خط الوسط الموهوب ووقع عقدًا طويل الأمد مع النادي".

وأضاف:"استمتع جوبي بموسم خارق مع برمنجهام خلال موسم 2022 - 2023، حيث أسس نفسه كعضو منتظم في الفريق الأول وشارك في 22 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية (الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى)".

❤️ We’re delighted to confirm the signing of @J_Bellingham on a long-term contract!#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 24, 2023

وكان الشقيق الأكبر جودي بيلينجهام انتقل هذا الصيف إلى صفوف ريال مدريد في صفقة قياسية من بروسيا دورتموند الألماني قدرت بقرابة الـ 100 مليون يورو.

يذكر أن بيلينجهام قد تألق بشكل كبير مع دورتموند في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه في الفريق.