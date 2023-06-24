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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشقيق الأصغر لـ بيلينجهام ينضم إلى سندلارند

جوبي بيلينجهام
جوبي بيلينجهام

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، ضم جوبي بيلينجهام الشقيق الأصغر لجودي بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني قادمًا من برنمجهام سيتي.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 17 عامًا بعقد طويل الأمد دون الكشف عن قيمة الصفقة والتي قدرتها التقارير الصحفية بقرابة الـ 4 ملايين يورو.

وكتب سندرلاند في بيان: "بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، وصل لاعب خط الوسط الموهوب ووقع عقدًا طويل الأمد مع النادي". 

وأضاف:"استمتع جوبي بموسم خارق مع برمنجهام خلال موسم 2022 - 2023، حيث أسس نفسه كعضو منتظم في الفريق الأول وشارك في 22 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية (الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى)".

وكان الشقيق الأكبر جودي بيلينجهام انتقل هذا الصيف إلى صفوف ريال مدريد في صفقة قياسية من بروسيا دورتموند الألماني قدرت بقرابة الـ 100 مليون يورو.

يذكر أن بيلينجهام قد تألق بشكل كبير مع دورتموند في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه في الفريق.

سندرلاند الشقيق الأصغر جوبي بيلينجهام بيلينجهام ريال مدريد

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