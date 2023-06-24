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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة مطروح" تصدر مجموعة إرشادات لمزارعي الزيتون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، مدير عام الزراعة بمطروح، المهندس محمد عبدالعليم، مدير الإدارة الزراعية بالضبعة، والمهندس علاء عاطف، رئيس قسم الإرشاد، والمهندس محمود علي من قسم المكافحة بالتوجه لقرية الزيتون للمرور على الزراعات بالقطاع. 

وأوضحت اللجنة خلال لقائها عددا من مزارعي الزيتون، الإرشادات اللازمة والتي تضمنت ضرورة الاهتمام بالري خلال تلك الفترة، فمع ارتفاع درجة الحرارة يتم على الأقل إعطاء رية تكميلية الشجرة البالغة عمر 7 سنوات فأكثر (200) لتر ماء مضاف إليه العناصر الغذائية المناسبة لتلك المرحلة مع ضرورة إضافة حامض الهيوميك لتعظيم الاستفادة من المياه والعناصر الغذائية مع تغطية أسفل الشجرة لتقليل فقد المياه.

وأشارت اللجنة إلى إضافة الأسمدة عالية الفوسفور والبوتاسيوم للمساهمة بشكل كبير في عملية تحجيم الثمار كذلك رش كالسيوم وبورون وذلك لتقليل تساقط يونيو حيث ارتفاع الحرارة مع الرش بمستخلصات الطحالب البحرية.

وأكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بمكافحة ديدان البراعم والتي تنشط بشدة خلال هذه الفترة وتؤثر بشكل كبير على الأشجار وبالتالي المحصول وذلك باستخدام المبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة مثل بروتكتو، ايمامكتين بنزوات، اميداكلوبريد، لمبتدا، موجهين بضرورة البدء في كمر السماد العضوي من الآن حتى يكون جاهزا للاستخدام في فترة الخدمة الشتوية.

وزارة الزراعة مطروح السماد العضوي الطحالب البحرية ارتفاع درجة الحرارة استخدام المبيدات

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