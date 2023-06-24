ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية الشرقية" تؤكد مرور امتحانات الثانوية اليوم دون عقبات

الدكتور سيد الجنيدى
الدكتور سيد الجنيدى

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في الكيمياء، اليوم السبت، وحرص على الاستماع للطلاب عن مستوى الامتحان ومطابقة للمناهج المقررة وذلك بلجان إدارتي أولا صقر وكفر صقر.

وأكد رئيس المنطقة استقرار وانتظام اللجان، مؤكدًا على أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. 

ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول الامتحانات من خلال ٥٨ لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية قد أنهت من إعداد باركود كود QR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكافة الإدارات التعليمية، موضحًا أن هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة .

وقال الجنيدى إن هذا التطبيق يسهل على الجميع من قراءة كافة البيانات الأساسية للجنة مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق و الزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.

الإدارة المركزية أعمال الامتحانات التشغيل التجريبى الثانوية الأزهرية للدور الأول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية المعاهد الأزهرية

الأكثر قراءة

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

مواطنون عن منافذ وزارة الزراعة: اللحوم طازة.. والأسعار أقل من محال الجزارة

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 2023-2024

إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية.. والمواطنون: "السعر حلو جدًا واللحمة نضيفة"

الحكم في طعون مرتضي منصور في قضايا «الخطيب» 8 يوليو

8.7 مليار جنيه شهادات الشريحة الأولى من المرحلة السادسة من "السداد الفوري"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية