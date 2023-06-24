"أزهرية الشرقية" تؤكد مرور امتحانات الثانوية اليوم دون عقبات

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في الكيمياء، اليوم السبت، وحرص على الاستماع للطلاب عن مستوى الامتحان ومطابقة للمناهج المقررة وذلك بلجان إدارتي أولا صقر وكفر صقر.

وأكد رئيس المنطقة استقرار وانتظام اللجان، مؤكدًا على أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول الامتحانات من خلال ٥٨ لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية قد أنهت من إعداد باركود كود QR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكافة الإدارات التعليمية، موضحًا أن هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة .

وقال الجنيدى إن هذا التطبيق يسهل على الجميع من قراءة كافة البيانات الأساسية للجنة مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق و الزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.