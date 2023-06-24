المشدد 10 سنوات للمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهمة "ل.ع.ا" ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ك.ح" بدائرة مركز طما.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهمة بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها يسبب خلافات بينهما، حيث قامت خلالها المتهمة بالتعدى عليها بالضرب محدثة إصابتها والتي تسببت في عاهة مستديمة لها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.