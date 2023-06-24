استعدادات مكثفة بمراكز شباب الدقهلية لتدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد"

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة "الفتاة والمرأة" بمشاركة أندية التطوع والجوالة بالدقهلية، اليوم السبت، متابعة مراحل التجميع والفرز، استعدادًا لتدشين مبادرة "يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد"، داخل 10 إدارات فرعية بمراكز الشباب بالدقهلية.

جاءت المتابعة لمرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها، حيث شملت 10 مراكز من 10 إدارات فرعية وهي: (كفر الصلاحات بنى عبيد - ميت طريف دكرنس - مركز التنمية الشبابية السنبلاوين - مركز شباب الجوابر ميت سلسيل - مركز شباب المدينة بلقاس - مركز شباب العزيزه المنزلة - مركز شباب الجنينه منية النصر - مركز شباب الربع تمي الامديد - مركز شباب كفر دميره طلخا - مركز شباب الانشاصية اجا).

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي ، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

كما تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال الدور الذي يلعبه مركز الشباب فى محيطه المجتمعي، وانطلاقاً من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالتأكيد على الدور المجتمعي لمراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، كامل استعداد مراكز الشباب بالدقهلية المشاركه في مبادرة يوم الخير تحت شعار"لبسك لغيرك" وستنطلق في الساعة الخامسة مساء عبر تطبيق الزووم، والتي سوف يعطى إشارة اليدء والانطلاق لها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية.

يأتي تنفيذ مبادرة يوم الخير تحت شعار "لبسك لغيرك" بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب، مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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