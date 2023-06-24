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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعاون الخليجى": مكانة المرأة الخليجية بالعمل الدبلوماسى تؤكد دعم دورها فى صنع القرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن مكانة المرأة الخليجية في العمل الدبلوماسي تعكس حرص واعتزاز قادة دول المجلس على تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة في صنع القرار، منوها بالدعم اللا محدود لدول المجلس على مر السنوات لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الدبلوماسي من خلال توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة للمرأة الدبلوماسية، وإزالة كافة العوائق والتحديات التي تواجهها، وضمان حصولها على الدعم والتأهيل اللازمين للنجاح في مهامها.

وقدم البديوي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، التهنئة للمرأة الخليجية بمناسبة يوم المرأة الدبلوماسية، الذي يصادف يوم 24 يونيو من كل عام، حيث أشاد بدور المرأة الخليجية في المجال الدبلوماسي، وإبداعها وتميزها من خلال تبوؤها مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى في الوزارات والمنظمات الدبلوماسية بدول المجلس وتمثيلها لدولتها في العديد من المحافل الدبلوماسية العالمية خير تمثيل.

وأشار إلى أن إسهامات المرأة الخليجية العالمية القيمة التي قدمتها في تعزيز السلام والأمن والتفاهم الثقافي أصبحت محل اعتزاز وفخر ومثالًا يحتذى به، موضحا أن المرأة الدبلوماسية الخليجية أسهمت بشكل كبير على المستوى الخليجي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز مسيرة التكامل الخليجي وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء.

ولفت البديوي إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تشجع وتدفع المرأة الدبلوماسية على استمرارها في المشاركة الفعّالة في صنع القرارات الدبلوماسية والإسهام في تشكيل السياسات الخارجية، معربا عن ثقته في أن قدراتها ومعرفتها المتخصصة ستسهم في تعزيز علاقات دول المجلس الخارجية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

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