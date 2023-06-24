بعد ختام "الدوحة للكتاب".. ننشر خريطة المعارض خلال النصف الثاني من 2023

منذ أيام قليلة اختتمت فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين، التي نظمتها وزارة الثقافة القطرية تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، خلال الفترة من 12 وحتى 21 يونيو الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وحلت المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف معرض الدوحة، وشاركت بجناح خاص تضمن مجموعة من الكتب المتنوعة.

وشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب أكثر من 500 ناشر مباشر من 37 دولة، وينتظر العديد من الناشرين العرب والمصريين إقامة عدد من المعارض خلال الفترة المقبلة، نستعرضها كالتالي:

معرض فلسطين الدولي للكتاب، خلال الفترة من 7 سبتمبر المقبل وحتى يوم 17 من الشهر ذاته.

معرض عمان الدولي للكتاب فى المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى يوم 30 من الشهر نفسه.

معرض إندونيسيا الدولي للكتاب، خلال الفترة بين 27 سبتمبر وحتى يوم 1 أكتوبر المقبل.

معرض الرياض الدولي للكتاب، خلال الفترة ما بين 28 سبتمبر وحتى يوم 7 اكتوبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

معرض لبنان الدولي للكتاب، خلال الفترة ما بين 13 أكتوبر المقبل وحتى يوم 23 من الشهر ذاته.

معرض فرانكفورت الدولى للكتاب فى ألمانيا، خلال الفترة ما بين يوم 18 أكتوبر المقبل وحتى يوم 22 من الشهر نفسه.

معرض الجزائر الدولي للكتاب، خلال الفترة ما بين 25 أكتوبر وحتى يوم 4 نوفمبر المقبل من الشهر نفسه.

معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال الفترة ما بين 1 نوفمبر المقبل وحتى يوم 12 من الشهر نفسه، بالإمارات العربية المتحدة.

معرض الكويت الدولي للكتاب، خلال الفترة ما بين 22 نوفمبر حتى يوم 2 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، مطلع العام المقبل، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وكان قد شهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش معرض الكتاب بدورته الماضية، تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب من المملكة الأردنية الهاشمية لمملكة النرويج، وفقًا للبروتوكول المتبع فى حضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، أمجد العضيلة، سفير الأردن، ولفيف من المثقفين.